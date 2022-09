Grand Prix van Monza in gevaar: "Circuit moet vernieuwen"

Het legendarische circuit van Monza moet zijn circuitfaciliteiten verbeteren, anders loopt het een groot risico om van de Formule 1-kalender te vallen. Het is de zoveelste waarschuwing over het lot van de historische race gemaakt door F1 CEO Stefano Domenicali, slechts enkele dagen voordat Ferrari Monza's 100e verjaardag markeert met een speciale gele kleurstelling.

Maar Domenicali, die zegt dat het totaal van 24 races voor het seizoen voor volgend jaar voorlopig de absolute limiet is, zegt dat hij onder druk staat om bestaande races voor de toekomst te schrappen. In gesprek met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport: "Ik ben trots op het aantal landen dat contact met ons opneemt om een Formule 1-race te organiseren. Ik kwam gisteravond naar Italië en ging naar het basketbal kijken en veel mensen kwamen naar me toe om me te feliciteren met het product in de Formule 1. Alle races zijn tot aan het einde van het seizoen, in Abu Dhabi, volledig uitverkocht."

Voor de Franse Grand Prix is het doek inmiddels gevallen voor 2023, Duitsland was al van de kalender verdwenen en Spa-Francorchamps klampt zich vast met een nieuwe 1-jarige overeenkomst, waardoor Domenicali nu de druk opvoert op Monza. "We moeten uitvoeren wat is afgesproken, om de locatie comfortabeler te maken voor het publiek en de teams."

"Ik begrijp dat de politieke en financiële crisis voor vertragingen heeft gezorgd, maar we hebben onze wil getoond door compromissen te sluiten die we elders niet zouden hebben aanvaard. We hebben dat gedaan omwille van een Grand Prix die op de kalender moet blijven staan. Maar om dit te laten gebeuren, moet wat we doen onberispelijk zijn."

Verbeteringen circuit Monza

Volgens Domenicali heeft de directie van het circuit in Monza hem verteld dat de verbeteringen aan het circuit 'de komende maanden' zullen beginnen. In ieder geval voor 2023 staat Monza voorlopig nog op de uitgelekte kalender, die binnenkort door de FIA officieel bekend gemaakt zal worden.