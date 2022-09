Politie pakte tweede verdachte op voor gooien met fakkels

De Nederlandse Grand Prix was afgelopen weekend wederom een zeer groot succes. Het weekend op het circuit van Zandvoort werd echter wel ontsierd door een opvallend moment tijdens de kwalificatie. Tijdens het tweede kwalificatiedeel werd er namelijk met de rode vlag gezwaaid omdat er een fakkel op de baan was gegooid. Nu blijkt dat er een tweede verdachte werd opgepakt.

De gooier van de desbetreffende fakkel werd afgelopen zaterdag al snel van de tribune geplukt. De man uit Borne werd van het circuit verwijderd en hij werd overgedragen aan de politie. Hij zat de gehele dag vast en werd later vrijgelaten. Het is nog niet bekend of justitie hem gaat vervolgen. Nu blijkt dat hij niet de enige was die van de tribune werd geplukt.

De politie maakte gister namelijk bekend dat ze ook een 40-jarige man uit Epe hadden opgepakt. De Epenaar gooide zijn fakkel niet op het circuit maar raakte een stoeltje op de tribune. Hij werd daarna door de politie aangehouden voor vernieling. Hij werd zaterdag verhoord en werd daarna vrijlaten. Ook hij zal later horen of justitie hem gaat vervolgen. De twee mannen hadden niets met elkaar te maken en besloten apart van elkaar om met een fakkel te gooien.