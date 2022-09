Horner dankt Mercedes na hectische slotfase in Zandvoort

Het team van Mercedes streed op het circuit van Zandvoort weer mee voor de zege. De Duitse regerend constructeurskampioen is bezig met een lastig seizoen maar in Nederland was alles weer als vanouds. Lewis Hamilton en George Russell konden allebei een gooi doen naar de zege maar in de slotfase ging het mis. Bij Red Bull Racing haalt men opgelucht adem.

Red Bull-superster Max Verstappen ging er in Zandvoort namelijk met de zege vandoor. Verstappen koos er tijdens de chaotische Safety Car-fase voor om naar de zachte banden te wisselen. Hierdoor kwam hij achter Hamilton en Russell terecht maar toen Russell eveneens voor de zachte band koos reed Verstappen weer op P2. Hamilton bleef buiten en werd bij de herstart direct ingehaald door Verstappen.

Mercedes

Red Bull-teambaas Christian Horner dankt Mercedes voor deze opvallende strategische keuzes. De Britse teambaas was trots op Verstappen en sprak zich uit bij Viaplay: "Het was weer ongelooflijk. Mercedes maakte het ons wel wat makkelijker toen ze George naar binnen riepen voor nieuwe banden. Max had toen alleen nog Lewis voor zich en hij gaat er dan altijd voor. Ik heb er nooit aan getwijfeld en ik was er dan ook niet bang voor."

Juiste keuzes

Horner is niet alleen trots op Verstappen, ook de rest van het team kan op veel complimenten rekenen. In de slotfase was de hectiek immers groot met de Virtual Safety Car en de normale Safety Car: "Er moest zoveel gebeuren en gestuurd worden tijdens de VSC en de SC. Ik denk dat wij op elk moment de juiste keuze hebben gemaakt. Max stond onder grote druk maar hij en het team hielden het hoofd koel."