Horner onder de indruk van Verstappen: "Het was belangrijk om te herstellen"

Max Verstappen reed een indrukwekkend kwalificatie op zijn thuiscircuit van Zandvoort. Voor het tweede jaar op rij pakte de Red Bull Racing-coureur de pole position op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Verstappen was na afloop zeer tevreden en dat gold ook voor zijn teambaas Christian Horner.

Verstappens voorsprong op de concurrentie van Charles Lecerc en Carlos Sainz was minimaal. Toch zag Horner deze pole position van Verstappen niet aankomen. De Nederlander overtrof weer eens de verwachtingen van zijn team. Verstappen kende immers een teleurstellende vrijdag waarin hij niet echt kon meestrijden voor de snelle tijden, nu was alles anders en dat stemt Horner tevreden.

Vrijdag

Teambaas Horner verscheen na afloop van de kwalificatie in Zandvoort voor de microfoons van de internationale media. De Britse teambaas was zeer in zijn nopjes met het resultaat en sprak zich uit tegenover Sky Sports: "Hij had gisteren een lastige dag en hij had een achterstand. Het was belangrijk om te herstellen. Wat het meeste indruk op mij maakte was zijn rondje op gebruikte banden in Q2. Dat scheelt weer een setje banden voor morgen."

Druk

Horner maakte zich nog eventjes zorgen toen hij de snelle tijden van Leclerc op de monitor zag verschijnen. Verstappen hield het hoofdkoel en pakte pole. Horner kan niets anders doen dat zijn coureur de hemel in prijzen: "Charles zette een hels meetpunt neer met die eerste run in Q3. Er was een enorm druk om naar buiten te gaan en dat rondje te noteren. Hij deed het en vooral in de tweede sector. Het was een kleine marge maar een goede marge."