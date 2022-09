Colton Herta wordt gek van F1-geruchten: ''Ik lees de artikelen niet eens''

IndyCar-coureur Colton Herta wordt de laatste tijd regelmatig gelinkt aan een zitje in de Formule 1. De Andretti Autosport-coureur zelf wil niks meer meekrijgen van deze geruchtenmolen en focust zich puur op de slotraces in de IndyCar.

"Er is niets waar ik het nu over wil hebben'', begint de 22-jarige rijder tegen The Associated Press. ''Ik wil me gewoon concentreren op deze laatste twee weekenden en een beetje tijd hebben om alles op een rijtje te zetten en uit te zoeken wat er na het seizoen aan de hand is. Ik vertelde mijn vader dat hij al mijn managementzaken afhandelt, ik zei tegen hem: 'Ik wil er niet over praten, ik wil er niet mee omgaan, ik wil gewoon het seizoen afmaken.' En dan kijken we naar de opties en kijken of ik die heb."

Herta heeft nog een contract voor een jaar bij zijn huidige werkgever Andretti Autosport, maar mocht de Amerikaan een kans krijgen in de koningsklasse, dan zal teambaas Michael Andretti hem niet tegenhouden.

Maar voor Herta is een overzeese stap geen moetje. ''Het hangt van veel dingen af. Ik wil blij zijn met waar ik ben, waar ik woon, met het team waarmee ik werk. Ik moet me gewoon op mijn gemak voelen. Er zijn veel verschillende factoren die een rol spelen bij het nemen van een beslissing wanneer je van team wisselt en het is niets waar ik me nog in ben gaan verdiepen.''

''Ik zou er niet alleen heen gaan om er te zijn. Ik zou precies moeten begrijpen waar ik aan begon, wat ik nu niet weet. We moeten dus gewoon afwachten welke opties er echt voor mij zijn'', doelt de Andretti-coureur op de stoeltjes die nog niet gevuld zijn bij onder andere Alpine en Williams.

Kleine kans

De kans is echter klein dat we Herta zien op de grid van 2023. Alpine lijkt te kiezen voor een ervaren coureur. Daniel Ricciardo is een logische keuze nadat McLaren hem niet meer nodig heeft.

Maar er is nog een kandidaat: Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft bevestigd dat Pierre Gasly in gesprek is met de Franse renstal. Mocht Gasly vertrekken bij AlphaTauri, is het nog maar de vraag of Herta een telefoontje kan verwachten van Marko. Red Bull heeft de voorkeur voor coureurs uit de eigen opleiding.

Andretti F1?

De toekomst geeft meer hoop op een F1-zitje voor Herta. Andretti wil al geruime tijd meedoen in de koningsklasse met daarbij een Amerikaanse coureur achter het stuur.

Een eerdere overname van Alfa Romeo (Sauber) mislukte, maar een eigen team inschrijven ligt nog op tafel. De Formule 1 is echter niet happig voor een elfde team.

Er bestaat misschien ook een kans dat Red Bull het zusterteam wil verkopen aan bijvoorbeeld Andretti. Dat laatste is een zeer sterk gerucht.

Stille modus

Van al deze speculaties wordt Herta gek. "Er wordt zoveel gezegd en gespeculeerd, ik krijg de hele dag de meldingen op mijn telefoon. Ik lees de artikelen niet eens'', zei hij. ''Eerlijk gezegd weet iedereen op dit moment meer dan ik."

Herta weigerde zelfs te speculeren over waar hij in 2023 zou kunnen rijden. "Nee nee. Ik bedoel, ik heb een contract met Andretti voor volgend jaar en ik heb op dit moment niets anders", zei Herta.

"Ik denk dat er een paar jongens in deze serie zijn, zelfs als ze een F1-stoeltje zouden krijgen, ze zouden het niet willen omdat ze zo graag in de IndyCar racen. Niemand hoeft zich te schamen om IndyCar-coureur te zijn'', sloot de 22-jarige Amerikaan af.



Herta komt aanstaande zondag in actie bij de voorlaatste wedstrijd in de IndyCar: de Grand Prix van Portland. Een week later sluit het IndyCar-circus het seizoen af op het beroemde Laguna Seca.