Verstappen worstelde met de balans: "Tijdens een enkele sessie kun je niet veel veranderen"

Max Verstappens vrijdag voor eigen publiek in Zandvoort verliep niet geheel naar wens. De Red Bull Racing-coureur miste een groot gedeelte van de eerste vrije training door een versnellingsbakprobleem. In de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de achtste tijd, hij had problemen met de balans.

Bij Red Bull Racing lijkt niemand zich echter druk te maken. Morgen draait het pas voor het eerst om het resultaat in de kwalificatie en daarvoor wordt de derde vrije training nog verreden. Het feit dat Verstappen veel tijd verloor in de eerste vrije training zorgde wel voor de nodige problemen. Men mist hierdoor immers veel data.

Achterlopen

Na afloop van de tweede vrije training sprak Verstappen zich uit over zijn vrijdag in Zandvoort. De Nederlandse Red Bull-coureur sprak zich uit tegenover Verstappen.com: "We hebben in de eerste vrije training niet op de zachte band gereden. Op de harde band konden we niet echt zien hoe de balans was omdat we weinig grip hadden. Dan loop je dus een complete sessie achter."

Balans

De problemen met de versnellingsbak waren na afloop van de training geen onderwerp van gesprek meer bij Verstappen. Hij worstelde met de balans maar kijkt wel positief naar de dag van morgen: "Tijdens een sessie van een enkel uur kun je niet veel aan de auto veranderen. We probeerden gewoon te dealen met wat we hadden. Dat was vandaag niet geweldig. We kunnen nog veel verbeteren. We hebben nog een hele avond en de derde training om naar de auto te kijken. We gaan proberen om competitiever te zijn."