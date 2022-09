Verstappen kijkt uit naar oranjefeestje: "Afgelopen jaar was al ongelofelijk"

Max Verstappen rijdt dit weekend voor zijn eigen publiek. Het Formule 1-circus is neergestreken op het circuit van Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix. Verstappen rijdt dus voor zijn eigen oranjefans en kijkt reikhalzend uit naar de race. Hij kan dit weekend zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreiden.

Verstappen heeft het momentum stevig in handen. Afgelopen weekend reed de Red Bull-coureur een ongekende inhaalrace op het circuit van Spa. Verstappen vocht zich vanaf de veertiende plaats naar voren en greep de winst met een enorme voorsprong op de nummer 2. In de laatste race voor de zomerstop in Hongarije startte hij op de tiende plaats en greep hij eveneens de zege.

Oranje

Verstappen kijkt in ieder geval uit naar zijn thuisrace. De tribunes zullen dit weekend wederom oranje kleuren en op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag sprak Verstappen zich hierover uit: "Het was al ongelofelijk afgelopen jaar. Het is ook een fantastisch circuit voor met een Formule 1-wagen. De sfeer is fantastisch en er zal dit weekend waarschijnlijk zeer veel oranje te zien zijn!"

Banden

De Nederlander verwacht in ieder geval een interessant weekend en heeft er veel zin in. Verstappen verwacht dat het een groot bandenspel gaat woorden op Zandvoort. Hij is er duidelijk over: "Ik denk niet dat onderstuur echt een probleem zal zijn want het hangt meer af van hoe de banden werken. Hier op Zandvoort worden de banden enorm warm en verliezen ze in de loop van een ronde aan performance. Dit jaar verwacht ik iets soortgelijks."