Vettel wil veranderingen in kartsport: "Het wordt langzamerhand een elitesport"

Sebastian Vettel is bezig met zijn laatste races in de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen kondigde vlak voor de Hongaarse Grand Prix zijn pensioen aan. Door het aanstaande vertrek van Vettel neemt het aantal Duitse coureurs op de grid drastisch af, Vettel wijst naar het financiële plaatje als oorzaak.

Naast Vettel is Mick Schumacher de enige andere Duitser in de Formule 1. Het is nog maar de vraag of Schumacher volgend seizoen nog wel actief zal zijn in de Formule 1 aangezien zijn contract bij het team van Haas afloopt. Vettel maakt zich geen zorgen over het afnemende aantal landgenoten in de Formule 1 maar de Aston Martin-coureur ziet wel een problematische oorzaak.

Elite

Vettel wijst namelijk naar het financiële plaatje. Volgens de uitgesproken viervoudig wereldkampioen is alles momenteel nogal prijzig. Vettel is kritisch en wordt geciteerd door Motorsportweek: "De autosport is steeds duurder geworden. Ik denk dat als ik nu zeven jaar oud was geweest en was begonnen, dat ik dan niet zeker weet of ik het had gehaald. Je moet namelijk al vroeg de financiële support hebben. Langzamerhand wordt het een elitesport."

Karten

Vettel roept dan ook iedereen op tot actie. De Duitse Aston Martin-coureur is van mening dat er vooral bij de talenten het een en ander moet veranderen: "Hopelijk nemen we de juiste actie. We moeten vooral het karten veel betaalbaarder maken. Er wordt teveel geld rondgepompt en er wordt teveel geld gegooid richting de fabrikanten, dealers en teams. Je kan ze het amper kwalijk nemen want ze moeten ook hun geld verdienen."