Ferrari kiest voor traditionele poster voor Nederlandse Grand Prix

Het team van Ferrari maakt voor elke Grand Prix-weekend een speciale poster met invloeden van het land waarin men racet. Ook voor de Nederlandse Grand Prix van aankomend weekend heeft men bij de Italiaanse renstal weer een opvallende poster gemaakt met een opvallend uiterlijk.

Het is overduidelijk dat men bij Ferrari vooral heeft gekeken naar de traditionele beelden van Nederland. Op de door Mirco Pierfederici ontworpen poster is de Ferrari van Charles Leclerc te zien omgeven door bekende Nederlandse beelden. Op de poster rijdt Leclerc dwars door de tulpenvelden terwijl de wereldberoemde Nederlandse molens op de achtergrond het typisch Nederlandse tafereel afmaken.

