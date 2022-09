Mercedes onthult impact van Hamilton-incident Spa

Lewis Hamilton viel afgelopen weekend al in de eerste ronde van de Belgische Grand Prix uit. De Britse Mercedes-coureur raakte in Les Combes de Alpine van Fernando Alonso. De Brit lanceerde zichzelf en moest zijn wagen naast de baan parkeren. Mercedes onthult nu hoe hard de klap op het asfalt echt was.

Hamilton nam na afloop alle schuld van het incident op zich. De Brit vloog door de lucht en zijn wagen raakte onderhuids zwaar beschadigd. Dat de klap niet mals was bleek wel na afloop van de race. Hamilton moest zich verplicht melden bij de medische post op het circuit. In eerste instantie weigerde Hamilton dit bezoekje maar nadat de stewards dreigde met een straf ging hij toch langs.

Hamiltons team Mercedes heeft nu de impact van zijn crash onthult. Strategisch directeur James Vowles legt de situatie uit in de debrief van het team op YouTube: "Het was een enorme impact. Het werd door de safety data recorder in de auto gemeten op een impact van 45G, dat is heel erg veel gekeken naar de verticale lading. Lewis is oké, hij zal in Zandvoort weer gaan vechten. Ik denk dat hij vooral gefrustreerd was want hij had een snelle auto en het podium was mogelijk. Maar hij is hier om zich naar voren te vechten."