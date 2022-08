Haas en Ziggo Sport sluiten eenmalige sponsordeal voor Zandvoort

Aankomend weekend staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort weer op het programma. De tribunes zullen weer oranje kleuren en de teams en coureurs kijken reikhalzend uit naar het feestje. Het team van Haas heeft voor de Nederlandse Grand Prix een zeer speciale samenwerking aangekondigd.

In Zandvoort zullen de wagens van Mick Schumacher en Kevin Magnussen namelijk worden voorzien van de logo's van Ziggo Sport. De zender had tot vorig seizoen de uitzendrechten van de Formule 1 in handen en maakt dit jaar een populair Formule 1-programma. Teambaas Günther Steiner is vaak te gast in het programma waarin hij via een videoverbinding met Jack Plooij spreekt. De Ziggo Sport-logo's zijn te zien op de halo en de spatborden van de Haas-wagens.