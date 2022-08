Red Bull trekt Rudy van Buren aan als simulatorcoureur

Max Verstappen heeft er vandaag een nieuwe teamgenoot bijgekregen. Vanaf 2023 zal huidig Porsche SuperCup-coureur Rudy van Buren namelijk onderdeel uitmaken van Red Bull Racing als simulator-, test- en ontwikkelingscoureur. Nederlander van Buren werd bekend als simcoureur en is inmiddels uitgegroeid tot een bekend gezicht in de Nederlandse autosport.

Van Buren gaat vanaf 2023 werken bij Red Bull en heeft een meerderjarig contract getekend. Van Buren zal in zijn rol vooral te vinden zijn in de simulator van het team. Hij zal zich dus veelvuldig bezighouden met de ontwikkeling van de wagen van het Formule 1-team. In de afgelopen jaren is de rol van de simulatorcoureur steeds belangrijker geworden en helpt hij bijvoorbeeld met de afstellingen van de wagens.

Voor Van Buren is de simulator geen onbekend terrein. De man uit Lelystad brak internationaal door toen hij als simracer de titel 'World's Fastest Gamer' won. Deze competitie was opgezet door het Formule 1-team van McLaren en de winnaar mocht zich officieel bij het team voegen als simulatorcoureur. Van Buren kreeg veel vertrouwen van McLaren en mocht bijvoorbeeld demo's verzorgen op Goodwood. Van Buren rijdt dit jaar in de Porsche SuperCup en de Duitse Porsche Carrera Cup.