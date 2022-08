Hamilton trekt het boetekleed aan: "Het was zeker mijn fout"

Lewis Hamilton kende een zeer teleurstellende editie van de Belgische Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur viel uit na een incident met Fernando Alonso in de eerste ronde. De twee raakten elkaar bij het insturen van Les Combes en Hamilton werd gelanceerd en beschadigde zijn Mercedes bij de harde landing.

Na het incident hobbelde Hamilton op een slakkengangetje over het Belgische asfalt. De Brit moest zijn wagen aan de zijkant van het circuit parkeren en kon de weg naar de pitlane te voet vervolgen. Zijn teleurstellende weekend kwam daarmee op een soortgelijke manier ten einde. Hij nam na afloop alle schuld op zich.

Ongelukkig

Hamilton verscheen na zijn uitvalbeurt voor de internationale media om zijn enorm korte race te bespreken. Hij was goudeerlijk tegenover Motorsport.com: "Het was zeker mijn fout. Het was enorm ongelukkig. Ik probeerde hem buitenom in te halen in bocht vijf maar ik liet niet genoeg ruimte. Ik heb daar uiteindelijk de prijs voor betaald. Het was ook helemaal niet met opzet."

Rug

Hamilton hoopte na zijn crash dat hij zijn weg nog kon vervolgen. Zijn auto was onderhuids echter zwaar beschadigd geraakt. De Britse zevenvoudig wereldkampioen baalde als een stekker: "Ik hoorde dat er iets kapot was gegaan in de versnellingsbak. Er was achterin zoveel kapot en ik kreeg te horen dat ik moest stoppen. Ik hoop verder te kunnen maar dat mocht niet zo zijn. Ik kwam nogal hoog en ik voelde mij rug bij de landing. Morgen zal ik die ook nog wel voelen. Ik ben dankbaar dat ik nog steeds in vorm ben."