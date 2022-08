Horner grapt over porpoising-regels: "Mijn vrouw zegt dat het formaat niet uitmaakt!"

Dit weekend in België krijgen de teams te maken met enkele nieuwe porpoising-maatregelen. Eerder in het jaar besloot de FIA immers om in te grijpen om het gehobbel tegen te gaan. Ook voor het aankomende seizoen heeft de autosportfederatie extra maatregelen getroffen op porpoising tegen te gaan. Niet iedereen is daar blij mee.

Vanaf 2023 gaat de minimale rijhoogte met vijftien millimeter omhoog. In eerste instantie was het de bedoeling dat de rijhoogte komend jaar te verhogen met 25 millimeter. Na lang overleg met de teams heeft de FIA besloten om een middenweg te kiezen, de vijftien millimeter was daar de uitkomst van. Alsnog wat niet iedereen blij met de nieuwe regelgeving voor het aankomende jaar.

Mevrouw Horner

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is bepaald geen fan van de porpoising-maatregelen. De Brit stelt dat het een niet bestaand probleem is. Teams kunnen immers zelfstandig de rijhoogte aanpassen. Het millimeterwerk lokt bij Horner de nodige humor uit. Op de persconferentie op zaterdagochtend sprak hij zich lachend uit: "Mijn vrouw zegt regelmatig tegen mij dat het formaat er niet toe doet! Ik maak mij dus niet druk om die 10 millimeter."

Compromis

Naast zijn grappen en grollen heeft Horner ook een serieuze mening over de regels voor het aankomende seizoen. De Brit is niet bepaald blij met de timing: "Of het nu 25 of 15 millimeter is, we moeten er mee leven. Het is wel enorm onhandig dat dit zo laat in het jaar bekend wordt gemaakt. Het geldt natuurlijk wel voor iedereen op gelijke wijze. Het is wat het is en uiteindelijk hebben we over een bepaald cijfer een compromis kunnen sluiten en dat cijfer is voor iedereen gelijk."