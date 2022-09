Achtergrond: Het Nederlandse MP Motorsport: Wereldtop onder de F1

De Dutch Grand Prix staat op het punt van beginnen. Het gros van de menigte komt voor één man: Max Verstappen. Maar in het kielzog van de F1-wereldkampioen glorieert nog meer Nederlands succes aan de Zandvoortse horizon. Dit weekeinde komt ook de formatie van MP Motorsport in actie tijdens de Formule 2 en Formule 3 en is één van de favorieten voor eremetaal.

Het team van eigen bodem krijgt - logischerwijs - niet dezelfde belangstelling als de grote jongens. Toch is enige vorm van eer en krediet op zijn plaats voor MP Motorsport. Niet alleen vanwege de topprestaties op de baan, maar ook omdat het team toekomstige F1-kampioenen de kans geeft om door te groeien.

Daarom zet GPToday.net in dit artikel MP Motorsport op de voorgrond in aanloop naar de Nederlandse Grand Prix. Alle belangrijkste ins and outs komen aan bod, maar ook hoe het team de top van de mondiale autosport bereikte.

Westmaas

Het bedrijf van MP Motorsport staat in Westmaas, een klein dorpje van ca. 2000 inwoners. Het ligt in de provincie van Zuid-Holland, 25 kilometer ten zuiden van Rotterdam.

Het MP- complex aan de Stougjesdijk huisvest onder andere Formule 2, Formule 3, Formule 4 en GT’s voor langeafstandsraces. Met zoveel disciplines zou je een flinke werkplaats verwachten, maar het valt amper op tussen de koetjes en de kalfjes. De onderneming heeft 'maar' 3000 vierkante meter. Ter vergelijking: het 'kleinere' Haas F1-team heeft ca. 5800 vierkante meter en Mercedes met 60.000 spant de kroon.

Na binnenkomst van de werkplaats loop je eerst door de ontvangstruimte. Dat ademt direct de sfeer van autosport uit. Het hangt vol met ingelijste race overalls van de (oud-)coureurs, voorzien van mooie bijschriften.

Langs de receptie, de klapdeuren door, ga je naar het hart van het gebouw. In deze mega hal staan alle bolides onder één dak. In elke hoek staat wel een ander soort type openwieler of auto. Op de entresol (soort eerste verdieping) staat de simulator om alle coureurs tot in de puntjes voor te bereiden.

Sander Dorsman - die eerst als rijderscoach begon bij de renstal - is de teambaas van het 60-koppige gezelschap, waarvan 20 met een Nederlandse achtergrond. Deze mix van culturen geeft MP Motorsport een internationaal karakter.

Hoe al die coureurs, monteurs en andere belangrijke piefen bij de circuits terecht komen? Met indrukwekkende grote trucks als een soort een huis op wielen. Die staan geparkeerd achterin het gebouw.

Mahaveer Power?

MP is een afkorting, maar zelfs de die-hard- autosportfanaat weet niet altijd wat het betekent. Het team gooit daarom in de zoveel tijd deze queeste op sociale media voor de ideale opfriscursus.

Reaguurders komen met creatieve en ludieke oplossingen: Mega Pace, Mega Power, Mostly Pole, Most Patient en Mahaveer Power. Dat laatste was een humoristische vondst. Het is een knipoog naar de Indiase coureur Raghunathan Mahaveer die in 2019 in de F2 uitkwam voor het team uit Westmaas. De Indiër maakte vooral indruk met het verzamelen van incidenten en schorsingen.

Terug naar die ‘letters’. Die combinatie staat dus voor MultiPromo. Het verwijst naar de oorspronkelijke naam van het team. Als je deze naam intikt via zoekmachines, kom je uit bij een reclamebureau die gespecialiseerd is in het stickeren van vierwielers. Dat bedrijf heeft toevallig dezelfde naam en dat is dan ook de enige link met MP Motorsport.

Oranje boven

MP Motorsport racet dus onder de Nederlandse vlag, maar op het eerste oog valt dat niet op. De naam klinkt niet oer-Hollands en veel coureurs komen uit alle uithoeken van de wereld.

Het raceteam wilde daarom de Hollandse identiteit beter profileren. De oplossing voor dit vraagstuk lag voor de hand: de wagens werden oranje gespoten. De kleur oranje is namelijk typisch Nederlands.

Er is tussen de vierwielers wel een vreemde eend in de bijt: die van F3-coureur Caio Collet. De Braziliaan is onderdeel van de jeugdopleiding van Alpine en rijdt met nagenoeg dezelfde kleurstelling als de Franse hoofdmacht.

Dat doet MP Motorsport en Alpine niet zomaar. De Nederlandse renstal krijgt door de samenwerking met een F1-team meer exposure en kan daardoor extra benadrukken dat talent een kans krijgt. Andersom kan Alpine de protegés in F2 en F3 zichtbaarder maken door met de eigen kleurstelling te rijden. Een win-win-situatie dus voor beiden partijen.

Aan de top

MP Motorsports draait in de Formule 2 en 3 mee met de besten en is heer en meester in de Spaanse Formule 4. Een korte resumé over de huidige prestaties.

Felipe Drugovich rijdt de sterren van de hemel in de Formule 2 en is de torenhoge favoriet om kampioen te worden. Bij een gewonnen titel zou dat de eerste zijn van MP Motorsport op het een na hoogste niveau. Bij het teamkampioenschap staat de renstal voorlopig op een historische derde plaats met kans op meer.

Een treetje daaronder, in de Formule 3, gaat het ook voor de wind. De formatie staat net als de grotere broer derde in het teamkampioenschap. Daarnaast scoorden de rijders Collet en Alexander Smolyar een overwinning en pakten podia.

In de Spaanse F4 is MP Motorsport sinds het debuut in 2016 de dominante factor. Alle titels werden binnengehengeld bij rijders en teams met uitzondering van 2019.

In 2022 moet de Nederlandse renstal in de achtervolging op Campos, die de touwtjes stevig in handen heeft.

Hoe het begon

Het lijkt vanzelfsprekend wat MP Motorsport presteert in de juniorklasses, maar dat is het zeker niet. De renstal kende een lange geschiedenis voordat de top in de racerij werd bereikt.

Het begon allemaal in 1994. Cock Kool richtte de MP Foundation op om zijn zoon Ferdinand Kool te laten racen in de karts. Een jaar later had hij al zijn eigen team: MP Motorsport.

Zo groot als het nu is, was het toen natuurlijk niet, maar de ambities om door te groeien, waren toen al aanwezig. Om deze lust naar succes te onderstrepen, verhuisde MP in 1997 met de inboedel naar een grotere en nieuwere werkplaats in Oudenbosch (Noord-Brabant).

Overleven en doorpakken

De opmars van MP Motorsport kreeg eind jaren ‘90 een deuk. Problemen stapelden zich op. Gedoe bij het management, geen coureurs en een gedwongen verkoop van bolides. De kans was aanwezig dat MP ophield met bestaan.

Totdat redder in nood en coureur Patrick Koel in 1999 de renstal weer nieuw elan gaf dankzij een tweede plaats in de eindstand in het Nederlandse Formule Ford-kampioenschap. Hoop was geboren.

De stijgende lijn werd doorgetrokken vanaf het jaar 2000. Dat jaar veroverde Koel de allereerste titel ooit voor MP. Twee jaar later, in 2002, zou Jaap van Langen het kampioenschap pakken in het Formule Ford-kampioenschap van de Benelux, vlak voordat Arie van den Broek de toko van Kool zou overnemen.

In 2005 zou het team voor de laatste keer van eigenaar wisselen met Henk de Jong aan het roer. Henk had als doel om zijn zoon Daniel de Jong de kans te geven meer ervaring op te doen in de autosport.

Na twee mooie seizoenen in de Northern European Cup (NEC) met behulp van Manor Motorsport klom het team uit Westmaas in 2008 door naar het hoogste Formule Renault-niveau: de Eurocup.

Toen een wildcard werd toegekend voor een wedstrijd op Spa-Francorchamps, won MP zeer verrassend de race met Paul Meijer achter het stuur. Het was een deelnemersveld met grote namen zoals Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo en António Félix da Costa.

Het onverwachte resultaat zorgde voor een full-entry het jaar daarop.

Expansie

De firma in Oudenbosch was te klein geworden voor het alsmaar groeiende MP Motorsport.

In 2012 verkaste het team daarom naar de huidige locatie in Westmaas. Datzelfde jaar wist De Jong samen met zijn teamgenoot en coureurscoach Chris van der Drift tweede te worden in het teamklassement van het AutoGP-kampioenschap.

In 2013 begon MP ook aan een nieuw avontuur in de GP2 (nu Formule 2) na de overname van de inschrijving en inboedel van Scuderia Coloni. MP werd het eerste Nederlandse team ooit dat meedeed aan de de tweede divisie van de Europese autosportladder.

Het jaar daarop, in 2014, kwam al het eerste echte grote succes in Rusland. Op de baan van Sochi pakte Marco Sørensen de eerste GP2-overwinning voor MP Motorsport

Maar de expansie was nog niet klaar. Het autosportprogramma werd verder uitgebreid in 2016 met de Spaanse F4 en Noord-Europese F4 (NEZ/SMP4) en in 2017 nam MP Motorsport de DAMS-inzending over voor deelname aan de GP3 (nu Formule 3).

Het team was hierdoor actief op alle treden van de autosportladder richting de koningsklasse: Formule 4, GP3 en Formule 2.

Blijvertje met succes

Dat MP Motorsport geen eendagsvlieg was, werd snel duidelijk met titels in de F4, een zege van Sergio Sette Camara in de F2 en het eerdere succes in de GP3.

Maar het mooiste resultaat kwam tijdens de FIA F3 World Cup van Macau in 2019. Op dit historische en fameuze stratencircuit versloeg Richard Verschoor alle toppers uit de Formule 3.

In 2020 ging MP Motorsport door met het vullen van de prijzenkast. In de Formule 3 scoorden Verschoor een tweede plaats in het openingsweekend en Bent Viscaal was de man op Silverstone met de zege na een imponerende inhaalactie buitenom in de laatste bocht van de laatste ronde. MP was dus een team om mee rekening te houden.

Hetzelfde kan gezegd worden van het Formule 2-avontuur waar Felipe Drugovich als debutant drie races won. Ook zijn teamgenoot Nobuharu Matsushita sleepte een zege binnen.

Met deze resultaten was het alleen nog maar wachten tot MP Motorsport een gooi kon doen naar de titels. En zo geschiedde.

Dutch GP

MP Motorsport vertrok afgelopen weekend uit België met twee polepositions en twee bokalen.

Het team wil deze goede vorm vasthouden in Zandvoort en hoopt tijdens de thuisraces in de F2 of F3 het podium opnieuw te beklimmen.

Het schema wanneer MP Motorsport en co. in actie komen is hieronder af te lezen. Op tv zijn de races te volgen via F1TV of ViaPlay.

Vrijdag 2 september



08:55 - 09:40 - Formule 3: Vrije Training

10:05 - 10:50 - Formule 2: Vrije Training

14:00 - 14:30 - Formule 3: Kwalificatie

15:00 - 15:30 - Formule 2: Kwalificatie

Zaterdag 3 september



10:25 - 11:10 - Formule 3: Sprintrace

17:00 - 17:50 - Formule 2: Sprintrace

Zondag 4 september



08:45 - 09:35 - Formule 3: Hoofdrace

10:20 - 11:25 - Formule 2: Hoofdrace