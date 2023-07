Indiase cultheld werkt McLaren-test af

Het team van McLaren voerde afgelopen week een meerdaagse test uit op het Portugese circuit van Portimão. Het team onthulde zelf dat Mercedes-reserve Mick Schumacher in actie kwam, maar nu blijkt dat er nog een bijzondere coureur in actie kwam. Het gaat hier om de Indiër Mahaveer Raghunathan.

Raghunathan reed in 2019 in de Formule 2, maar kon daar geen potten breken. Hij viel vooral op omdat hij veel strafpunten verzamelde en vanwege zijn opvallende acties. Hij groeide op sociale media uit tot een soort cultheld. Op sociale media maakte hij bekend dat hij twee testdagen heeft gereden in de McLaren MCL35M. Hij zou zo'n 750 kilometer hebben afgelegd. De Britse renstal werkt vaker testdagen af met bijzondere coureurs.

Feels great to be back in a F1 car!!!!



Two amazing days of testing the MCL35M at Portimao with @McLarenF1 @F1 pic.twitter.com/K2K2VOS25P