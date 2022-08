Audi aankondiging lijkt kwestie van tijd

Het begint er steeds meer op te lijken dat de aankondiging van Audi er aan zit te komen. Het is al geruime tijd duidelijk dat de Duitse autofabrikant interesse heeft in de sport maar vandaag komt er vermoedelijk een bevestiging. Audi zal in 2026 de sport betreden, dan gaan er immers nieuwe motorreglementen in.

Op Twitter deelde Audi deze ochtend een wel heel opvallend bericht. Het merk wat onderdeel is van de Volkswagen Group slingerde een foto van een achterkant van een Formule 1-wagen de wereld in met een duidelijke tekst als begeleiding. Op het circuit van Spa-Francorchamps, waar men dit weekend de Belgische Grand Prix afwerkt, werd eveneens een Formule 1-wagen in Audi-kleuren gespot.

More rings are coming. Watch this space...#Audi #news #automotive #FutureIsAnAttitude pic.twitter.com/IJyqeVV3L1 — Audi Sport (@audisport) ___Escaped_link_630cc27422096___