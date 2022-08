Verstappen reageert op transferzomer: "Het was in ieder geval interessant"

De zomerstop in de Formule 1 stond dit seizoen in het teken van opvallende transfers. Het transfercircus werd afgetrapt door Fernando Alonso. De Spanjaard stapt volgend seizoen over naar het team van Aston Martin. De transfer was zeer opvallend en zette een transfercarrousel in gang. Max Verstappen begrijpt Alonso wel.

Vlak na het nieuws van Alonso kwam zijn team Alpine met de aankondiging van Oscar Piastri voor 2023. De Australiër ontkende echter dat hij een contract had getekend voor volgend seizoen. Het lijkt erop dat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar het team van McLaren. Deze geruchten zijn alleen maar sterker geworden nadat McLaren bekend maakte dat Daniel Ricciardo na dit seizoen het team gaat verlaten.

Alonso

In België kreeg de Formule 1-wereld voor het eerst de kans om op de situaties van de zomer te reageren. Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen liet in gesprek met Motorsport.com zijn mening horen: "Het is in ieder geval interessant geweest. Bij Fernando zou ik zeggen: waarom niet? Aston Martin heeft nog altijd de ambitie om naar voren te komen en ze trekken momenteel ook veel mensen aan. In dat opzicht begrijp ik Fernando wel. Dat is in ieder geval een mooie uitdaging voor hem."

Ricciardo

Verstappen kijkt eveneens naar de situatie van zijn voormalige teamgenoot Daniel Ricciardo. De toekomst van de Australiër is nog steeds onduidelijk. Verstappen: "Wat betreft Daniel, ik denk niet dat de huidige auto bij hem past. Dat is in de voorbije maanden ook niet echt verbeterd. Op een bepaald moment ga je toch praten en zeg je dat het misschien beter is om een andere weg in te slaan. Zo gaat het gewoon soms, dat is normaal."