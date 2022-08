Hamilton hoopt op zeges: "De auto wordt steeds meer een racewagen"

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen. De regerend constructeurskampioen kwam veel performance tekort ten opzichte van Ferrari en Red Bull Racing. Inmiddels heeft men de weg omhoog ingezet en vlak voor de zomerstop eindigden beide Mercedes-coureurs veelvuldig op het podium. Het zorgt voor vertrouwen bij Lewis Hamilton.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton begon het seizoen op tegenvallende wijze. De Brit werd veelvuldig verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell en daarnaast had Hamilton zeer veel last van porpoising. In de loop van de eerste seizoenshelft presteerde Hamilton steeds beter en kwam zijn zelfvertrouwen ook weer terug. Hij heeft dan ook veel goede hoop van de tweede seizoenshelft.

Vandaag gaat het Formule 1-circus weer verder in België. Hamilton kijkt reikhalzend uit naar de tweede seizoenshelft en wordt geciteerd door de media-afdeling van de Formule 1, hij verwacht een kans op overwinningen: "Dat doe ik zeker. We hebben onszelf verbetert. We hebben consistentie getoond in de laatste paar races en het team heeft geweldige progressie geboekt. Iedereen werkt samen en pusht hard door. De auto wordt steeds meer een echte racewagen, dat was hij zeker niet aan het begin van het jaar! De karakteristieken van een racewagen worden steeds duidelijker en dat is positief."