Domenicali twijfelt over noodzaak komst Andretti

Momenteel zijn er tien teams actief in de Formule 1. In de toekomst kan dit zomaar eens gaan veranderen, er is namelijk verregaande interesse vanuit meerdere kanten. Het bekende Amerikaanse raceteam van Andretti heeft duidelijk gemaakt dat ze de sport willen betreden. De Formule 1 is vooralsnog niet heel enthousiast.

Andretti wil al geruime tijd de Formule 1 betreden. Vorig seizoen probeerde het team onder leiding van Michael Andretti het team van Sauber over te nemen. Deze plannen liepen in de soep waarna men verder keek. Begin dit jaar liet Michaels vader Mario Andretti weten dat men de Formule 1 wil betreden met een eigen team en dat het genodigde proces in gang was gezet. De huidige Formule 1-teams reageerden niet bepaalde enthousiast op het nieuws.

Vocaal

In aanloop naar de Belgische Grand Prix heeft Formule 1-CEO Stefano Domenicali zich nu uitgesproken over de zaak. De Italiaan is in gesprek met Motorsport.com niet bepaald enthousiast: "Ik denk dat we vandaag zien dat er in de huidige status van de Formule 1 geen kwantitatief probleem is in de sport waarbij we de waarde moeten vergroten. Het gaat er ook om dat je het begrijpt. Het gaat niet alleen om degene die het luidst zijn, er zijn ook andere mensen. Andretti was nogal vocaal over hun aanvraag. Er zijn er nog meer die hetzelfde hebben gedaan op een andere manier."

Protocol

Domenicali ziet dat er meerdere kapers op de kust liggen. De Italiaan is niet van mening dat nieuwe teams nu nodig zijn. Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap voor Andrettie & co: "De evaluatie is niet alleen met Andretti aan de gang. De evaluatie is ook aan de gang met anderen die de stilte wel respecteren. Ze proberen aan te tonen wie ze zijn en ze respecteren het protocol dat we hebben opgesteld."

Noodzaak

De kans is wel aanwezig dat nieuwe motorleveranciers de sport gaan betreden. In 2026 gaan er immers nieuwe motorregels in en dat heeft de interesse gewekt van bijvoorbeeld Audi en Porsche. De zaakjes liggen hier wat anders dan bij nieuwe teams en Domenicali heeft dan ook een duidelijke boodschap voor Andretti: "Ik zie eerlijk gezegd niet de noodzaak van een uitbreiding om een voordeel te hebben voor de Formule 1."