Video: Red Bull deelt onboardbeelden aangepast Spa

Aankomend weekend staat de Belgische Grand Prix weer op het programma. Het circuit van Spa-Francorchamps is afgelopen winter stevig onder handen genomen. De lay-out is hetzelfde gebleven maar de omgeving van het circuit is flink veranderd. Voor de coureurs wordt het dan ook weer eventjes wennen.

Red Bull Racing heeft al enkele promotievideo's opgenomen rondom het circuit van Spa. In een oudere Red Bull-bolide reed Max Verstappen alvast een rondje over de aangepaste baan. Het team van Red Bull Racing deelt op sociale media de eerste beelden van een onboard-rondje over het iconische circuit.