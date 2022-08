Andretti kondigt bouw nieuw hoofdkantoor aan, hint op Formule 1-onderkomen

Het is algemeen bekend dat het team van Andretti de Formule 1 wil betreden. De Amerikaanse autosportfamilie heeft nog geen groen licht gekregen van de Formule 1 of de FIA, toch barst men van de ambities. Momenteel zijn ze actief in onder andere de Formule E en de Indycar. Het team werkt aan een nieuw onderkomen voor de toekomst.

Andretti kwam gisteren met een opvallende aankondiging naar buiten. Gisteren maakte men namelijk bekend dat moederbedrijf Andretti Global een nieuw hoofdkantoor voor de gehele racedivisie gaat bouwen in Fishers in de staat Indiana. Het nieuwe hoofdkantoor moet 500 nieuwe banen creëren voor 2026.

Voormalig Formule 1-coureur en huidig CEO van Andretti Global Michael Andretti is zeer in zijn nopjes met de aankondiging. De Amerikaan spreekt zich trots uit in het bijbehorende persbericht: "Indiana heeft een bijzondere plek in de geschiedenis van de racerij, dat geldt ook voor mijn carrière als coureur en teambaas. Ik ben blij dat ik kan bevestigen dat de racehoofdstad van de wereld nog steeds onze thuisbasis zal zijn voor onze wereldwijde raceprojecten."

Het nieuwe hoofdkantoor heeft een kostenplaatje van zo ongeveer 200 miljoen dollar. Opvallend genoeg meldt het team dat het nieuwe onderkomen in Fishers een onderdak moet vormen voor de teams in de Indycar, Indy Lights en de IMSA. Tevens meldt Andretti dat het hoofdkantoor het onderkomen moet vormen voor toekomstige raceprojecten. Hiermee kan men dus doelen op de ambities om de Formule 1 te gaan betreden.

We are happy to announce plans for the future home of our global motorsports headquarters. The team has chosen Fishers, Indiana, to be the home to a 575,000 square-foot facility that will occupy approximately 90-acres.



