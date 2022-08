Norris wil Belgische Grand Prix niet verliezen: "Ik zou het jammer vinden"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-circus weer verder. De zomerstop komt op traditionele wijze ten einde in België. De Grand Prix op het iconische circuit van Spa-Francorchamps is zeer geliefd onder veel fans en coureurs. Toch lijkt het erop dat de race van de kalender gaat verdwijnen. Ook Lando Norris baalt hiervan.

De Formule 1-kalender is volop in beweging. Aankomend seizoen keren de Grands Prix van Qatar en Las Vegas terug op de kalender en ook Zuid-Afrika maakt zich op voor een comeback. De kalender wordt steeds voller en dat zal ook ten koste gaan van een aantal huidige races. De Belgische Grand Prix beschikt over een aflopend contract en zit dus op de schopstoel.

Jammer

McLaren-coureur Lando Norris is de volgende coureur die zijn steun voor de Grand Prix op Spa uitspreekt. De Belgische Grand Prix is zeer populair onder de coureurs en Norris spreekt zich erover uit tegenover Motorsport.com: "Ik zou het persoonlijk jammer vinden. Volgens mij draait het vandaag de dag bij veel dingen vooral om geld. Dat is dan ook het probleem, het is een bedrijf."

Zonde

Norris staat dan ook niet achter een mogelijke exit van de Grand Prix op het circuit van Spa. De Britse McLaren-coureur ziet het circuit als een van de mooiste van de huidige Formule 1-kalender: "Het is zonde. Het is een historische race voor de Formule 1. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Monaco. Volgens mij betalen ze daar niet eens en toch staan ze op de kalender. Het geld trouwens ook voor bijvoorbeeld Monza. Ik vind dat het altijd op de kalender moet staan zolang de Formule 1 bestaat."