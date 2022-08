Video: Red Bull geeft andere draai aan gesprekken

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer sterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Oostenrijkse renstal gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap en de sfeer binnen het team is dan ook zeer goed. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez kunnen goed met elkaar opschieten en dat geldt ook voor de rest van het team.

Er is dan ook genoeg tijd voor een klein geintje. Het sociale media-team van de renstal heeft besloten om weer eens andere audio te plaatsen onder de beelden. In plaats van een serieus gesprekken hebben de monteurs het nu ineens over de opvallende filmkeuze van Sergio Perez, ook teambaas Christian Horner speelt een rolletje in het geheel.