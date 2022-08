FOM dacht aan animatieserie over de Formule 1

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De sport heeft er vooral veel nieuwe fans bij gekregen in de Verenigde Staten. Deze groei komt mede door de succesvolle Netflix-reeks 'Drive to Survive'. Het Formula One Management heeft nog meer mogelijkheden bekeken in de afgelopen jaren.

De Netflix-reeks geeft fans een kijkje achter de schermen van de koningsklasse van de autosport. In de afgelopen jaren was er ook veel kritiek op de serie, de makers gaan namelijk nogal creatief om met de werkelijkheid. Desalniettemin is de serie één van de redenen van de groeiende populariteit van de sport.

Animatie

De FOM heeft ook nagedacht over andere series over de Formule 1. Mediadirecteur Ian Holmes sprak zich erover uit tijdens het Blackbook Motorsport Forum in Londen: "We willen dat mensen betrokken raken bij onze sport op de manier zoals ze dat zelf willen. We willen een zo'n breed mogelijk aanbod bieden. Drive to Survive is daar een belangrijk onderdeel van. We willen bijvoorbeeld ook kinderen bereiken. We willen een animatieserie maken. We willen iets doen met reizen of wat dan ook. Het moet wel een link hebben met de Formule 1."

Raakvlakken

Holmes wil het liefst zoveel mogelijk fans over de hele wereld bereiken. De kans is dan ook groot dat de sport met nog meer vormen van content gaat komen: "Maar we willen vooral zoveel mogelijk raakvlakken met de sport. We moeten dat vanuit een inhoudelijk oogpunt uitdragen, naast en rondom Drive to Survive. We moeten in contact komen met de fans die daar vandaan komen."