Domenicali trots op geslaagde campagne tegen wangedrag fans

In de laatste weken voorafgaand de zomerstop van de Formule 1 ging het veelvuldig over wangedrag van fans. In Silverstone werd Max Verstappen bijvoorbeeld uitgefloten door fans van Lewis Hamilton. Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix kwamen er berichten naar buiten over fans die zich misdroegen tegenover onder andere vrouwen.

Veel coureurs, teambazen en kopstukken van de sport spraken zich kritisch uit over het gedrag van de fans. Men walgde van het gedrag en de reacties waren niet mals. De coureurs, de FIA en de organisatie van de Formule 1 sloegen de handen ineen en kwamen met een campagne om wangedrag van de fans tegen te gaan.

De campagne werd gelanceerd in het weekend van de Hongaarse Grand Prix. Formule 1-CEO Stefano Domenicali liet in Hongarije weten dat hij trots is op de campagne. Tegenover Sky Sports sprak Domenicali zich uit: "Er is geen discussie mogelijk over dit onderwerp. Ik denk dat het fantastisch is dat iedereen gelijk wilde meewerken met dit bericht. Het mooie van onze sport is dat we de controle hebben. Zoals je hier ziet zitten er veel kinderen, families en zijn er veel verschillende fans die door elkaar heen zitten. Dat is de echte Formule 1 die we willen zien."