Deze Mercedes-fans hebben weinig begrip voor Masi na bedreigingen

Michael Masi werd bedreigd na zijn rol in de titelontknoping in Abu Dhabi eind vorig jaar. Toch kan de Australiër nog steeds niet op begrip rekenen van F1-fans, voornamelijk vanuit het kamp van Lewis Hamilton of Mercedes. Hieronder een aantal zeer boze tweets via het platform SilverArrows.net.

"Dat is wat er gebeurd als je zo'n grove fout maakt"

"Goede beoordeling van de man die een kampioenschapsoverwinning vernietigde! Fijn dat hij in de wei staat!"

"Had niet de integriteit van de sport moeten vernietigen waar miljoenen mensen van hielden! Geen medelijden met hem, hij is geen slachtoffer!"

"Zonder verontschuldiging kan er geen vergeving zijn. Hij heeft twee verschillende zaken verpest en hij kan het nog steeds niet opbrengen om sorry te zeggen. Doe het juiste in het belang van iedereen."

"Wat verwachtte hij na wat hij deed?🙄 en hij is nog steeds een van de meest gehate mannen. #WeStandWithLewis voor altijd"

"Wat had hij verwacht dat hij de regels schaamteloos veranderde en de hele wereld ernaar keek?"

"Hij voelde? Hij moet zijn hele leven voelen"

"Wat verwachtte hij? Geschenken?"

"We haten je nog steeds Masi."

"Hij verdiende dit. Hij verzuimde zijn taken op de belangrijkste dag van het seizoen uit te voeren."

"Echt, wat had hij verwacht van het overtreden van verschillende regels en het nemen van de WDC van Lewis en het cadeau doen aan Max! We waren allemaal getuige van zijn corrupte manipulatie. Denk je dat alle massamoordenaars ook heiligen zijn? @Ben_Sulayem @tedkravitz @andrewbensonf1 #f1xed #wwf1 #voidlap58 #illegalfloors https://t.co/vqOYCmeB5L"

Op dit platform waren de reacties zeer negatief, maar ook via andere grote platformen gaat het hard er aan toe. Ook richting Mercedes, Lewis Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het is dus niet vanuit een bepaalde doelgroep die stennis schopt.

Gedrag fans

In Hongarije kwamen Verstappen-fans opnieuw in een kwaad daglicht. Ditmaal ging het om het verbranden van merchandise van Verstappens voormalig titelrivaal Hamilton. Eerder raakten fans al in opspraak vanwege wangedrag jegens vrouwen en vanwege het stelen van reclameborden op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

Afkeuring

Hamilton en Max Verstappen hebben meerdere malen wangedrag afgekeurd via de media. De zevenvoudig kampioen vond boe-geroep niet kunnen in Silverstone jegens zijn titelrivaal van 2021, terwijl Verstappen walgt van in de fik zetten van Hamilton-merchandise door zijn eigen fans.