Formule 1 en FIA lanceren campagne tegen haatdragend gedrag

Er is de afgelopen tijd veel te doen over het gedrag van fans in de Formule 1. In Groot-Brittannië en Oostenrijk werd er schande gesproken van het gedrag van fans tijdens die Grands Prix. Ook online worden er veel haatdragende reacties achter gelaten richting teams, coureurs en andere fans.

Autosportfederatie FIA en de Formule 1 hebben besloten in te grijpen. Gisteren lanceerde men een campagne om haat, zowel offline als online, keihard tegen te gaan. In een video werd de campagne #DriveItOut gelanceerd. Onder andere Max Verstappen, Lewis Hamilton, Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem komen aan het woord in de veel gedeelde video.

We are united in our desire to drive abuse of all kinds out of the sport we love, and we're calling on the entire F1 family to join us.#DriveItOut. Together pic.twitter.com/5MGQ4mCxnb