Perez wijst naar Magnussen na domper in kwalificatie

Sinds de winst in Monaco en zijn contractverlenging lijkt Sergio Perez het momentum verloren. De Mexicaan kan niet meer tippen aan de snelheid van teamgenoot Verstappen, al zijn de geluiden van Red Bull Racing ook dat de wagen meer in de richting van de Nederlander wordt ontwikkelt.

Ook vandaag was het weer kommer en kwel voor Perez, want hij strandde al in Q2, op een elfde plaats. Op een paar tienden liep hij Q3 mis, zo zegt hij bij de collega's van ESPN: "Dit was erg jammer, want ik ben op een paar tienden Q3 misgelopen."

"Ik reed richting bocht 2, waarbij ik een paar tienden verloor achter Kevin Magnussen. Ik moest diep insturen en daarna repareren wat ik had verloren. Hopelijk zijn we in staat om morgen sterk terug te komen."