Red Bull de snelste bij pitstops in Frankrijk

Het team van Red Bull Racing kon afgelopen weekend juichen in Frankrijk. Na de pijnlijke uitvalbeurt van Ferrari-coureur Charles Leclerc nam Red Bull-coureur Max Verstappen de leiding immers over. De Nederlander greep de zege en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit. Red Bull sloeg ook zijn slag in de pits.

Op het circuit van Paul Ricard leverde Red Bull namelijk de snelste pitstop. De pitcrew van de Oostenrijkse renstal wisselde de banden van Verstappen in 2,44 seconden. Met deze stop waren ze een fractie sneller dan zusterteam AlphaTauri. De Italiaanse renstal wisselde de banden van Pierre Gasly in 2,53 seconden. McLaren maakte de top drie compleet door de banden van Daniel Ricciardo in 2,75 seconden te wisselen.