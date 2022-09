Hamilton zag koplopers op TV-schermen: "Kreeg een fan view"

Lewis Hamilton kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Oostenrijk. De Britse zevenvoudig wereldkampioen profiteerde van de uitvalbeurt van Ferrari-coureur Carlos Sainz. De achterstand van Hamilton op raceleider Charles Leclerc en nummer twee Max Verstappen was echter zeer fors, hij kwam ruim een halve minuut later over de streep.

Het kon de Mercedes-coureur weinig schelen. De Brit is bezig met een minder seizoen maar krabbelt langzamerhand weer op. De derde plaats in Oostenrijk was zijn derde podiumplaats op rij, hij finishte ook op het podium in Canada en Groot-Brittannië. Desalniettemin was Hamilton zeer in zijn nopjes met zijn resultaat op de Oostenrijkse Red Bull Ring.

TV

Na afloop gaf Hamilton eerlijk toe dat zijn achterstand op Verstappen en Leclerc nogal fors was. De Brit keek er meteen glimlach op terug tijdens de persconferentie voor de top drie: "Ik was een beetje eenzaam, deze jongens reden ruim een halve minuut voor mij. Ik keek naar hun race op de TV-schermen. Op de rechte stukken keek ik waar ze waren. Ik zag ze in bocht 6 rijden terwijl ik bocht 1 uitkwam."

Dankbaar

Hamilton kon zich dus goed inleven in de rol van de fans op de tribunes en thuis. De Brit had een zwaar weekend dus het was voor hem geen groot probleem, zo geeft hij eerlijk toe: "Ik kreeg een beetje een fan view. Ik zag de inhaalacties die er plaatsvonden. Ik denk dat ze herhalingen uitzonden. Maar na zo'n lastig weekend, met de crash en het werk van de team om de auto op te bouwen, is dit echt een heel erg goed resultaat. Ik ben dus enorm dankbaar."