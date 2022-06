Horner begrijpt frustratie Gasly: "Door deze keuze is het stoeltje voorlopig niet beschikbaar"

Daags na de Grand Prix van Monaco maakte Red Bull Racing wereldkundig dat Sergio Perez contractverlenging had gekregen. Dit was goed nieuws voor de Mexicaan maar minder goed nieuws voor de junioren van Red Bull. Door de contractverlenging is het namelijk nog lastiger geworden om door te stromen naar het topteam.

Ook bij zusterteam AlphaTauri verandert er door de contractverlenging van Perez weinig. Pierre Gasly was teleurgesteld na de contractverlenging en twijfelde zelfs openlijk over zijn toekomst bij de Red Bull-familie. Toch kreeg de Fransman afgelopen week zelf een nieuw contract bij AlphaTauri. Maar voor de talentenploeg is het een hard gelag aangezien grote talenten vooralsnog moeten wachten op hun kans.

Frustrerend

Red Bull-teambaas Christian Horner had zich stil gehouden over de kwestie. De Brit heeft zich nu echter wel uitgesproken over de zaak. Horner werd geïnterviewd door Cambridge Union en daar liet hij zijn licht schijnen op de zaak: "Door de keuze die we hebben gemaakt voor Sergio is het stoeltje voor de komende jaren niet beschikbaar. Behalve als hij niet presteert om wat voor reden dan ook. Maar voor iemand als Gasly of Albon moet het enorm frustrerend zijn."

Ontwikkelen

Maar Horner wil de goedgevulde talentenstal niet zomaar laten vallen. De Brit bekijkt de mogelijkheden en weet dat Perez niet de jongste coureur van het startveld is: "We proberen hen verder te helpen om ze in de Formule 1 te houden. We hebben dat nog steeds de mogelijkheid om naar hun talent te kijken en we kunnen zien hoe dat zich ontwikkelt. Daarnaast wordt Sergio er ook niet jonger op. Hij is nu 32 jaar oud en het kan zomaar zo zijn dat dit het laatste contract is dat hij heeft getekend."