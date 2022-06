Verstappen duidelijk over kartsuccessen: "Er is geen garantie"

Veel van de coureurs uit het huidige Formule 1-veld begonnen hun loopbaan in de karts. Veel van hun rivalen uit het verleden bereikten echter nooit de heilige graal van de Formule 1. De coureurs valt het ook op dat veel van hun karting-collega's een compleet andere loopbaan hebben gekregen dan gehoopt.

Max Verstappen is één van de coureurs die vanuit de karts wel doorstroomde naar de autosport. Het verhaal is bekend en de Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd afgelopen seizoen wereldkampioen. In 2013 mocht Verstappen ook al juichen toen hij wereldkampioen werd in de karts. Hij is dus een voorbeeld van een coureur die de heilige graal wel pakte.

Potentie

Verstappen zelf is zich ook bewust van het feit dat de karts geen garantie bieden voor opvolgend succes. De Nederlander werd naar de zaak gevraagd door Motorsport.com. Tegenover het medium was Verstappen glashelder: "Dat je heel erg goed bent in karten betekent niet dat je ook goed zult zijn in de Formule 1. Er zijn veel goede coureurs in allerlei verschillende klassen, niet alleen in de Formule 1. Maar er waren ook veel goede karters die in een raceauto stapten en hun potentie niet waarmaakten, en vice versa."

Garantie

Verstappen ziet eveneens coureurs doorbreken die in de karting maar weinig potten konden breken. De Nederlander gebruikt het als een duidelijk voorbeeld in zijn betoog. "Er waren coureurs die niet bepaald goed waren in de kart maar dan weer wel in de auto. Het is dus moeilijk om te zeggen dat een coureur die snel was in de karts het tot de Formule 1 zou hebben geschopt. Er is simpel weg geen garantie."