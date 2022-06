Mazepin wil niets anders dan de Formule 1: "Geen interesse in de Indycar"

Begin dit jaar werd Nikita Mazepin ontslagen door het team van Haas. De Russische coureur werd de laan uitgestuurd nadat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Haas nam eveneens afscheid van de Russische hoofdsponsor, het bedrijf van Mazepins vader, en de Formule 1 schrapte de Russische Grand Prix van de kalender.

Mazepin was niet te spreken over zijn ontslag. De Rus vond het niet eerlijk en sprak zich zo min mogelijk uit over de oorlog. Van de FIA mogen Russische coureurs wel uitkomen in kampioenschappen maar alleen als ze een speciaal document ondertekenen en onder neutrale vlag rijden. Mazepin gaf aan hier voor open te staan maar hij werd door Haas ontslagen.

Principe

Zijn ontslag doet tot de dag van vandaag pijn bij Mazepin. De Rus is woest en is van mening dat een ontslag niet de juiste manier is. Tegenover het Russische medium Sport-Express spreekt hij zich uit: "Ik wil aangeven dat ik van de FIA onder bepaalde omstandigheden mag racen. Sport moet verenigen en atleten uit verschillende landen moeten tegen de beste kunnen strijden. Ik heb altijd geleefd volgens het principe dat als je je helm op doet je huidskleur of nationaliteit er niet toe doet."

Indycar

Mazepin wil nog altijd terugkeren in de Formule 1. De Russische coureur heeft dan ook geen enkele interesse in andere klassen. De Indycar Serie staat bijvoorbeeld niet op zijn wensenlijstje: "Ik heb geen interesse in de Indycar. Natuurlijk weet ik niet wat er morgen gaat gebeuren maar al mijn hele leven wil ik in de Formule 1 rijden."