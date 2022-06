Vips trekt het boetekleed aan: "Dit taalgebruik is volledig onacceptabel"

Red Bull Junior Jüri Vips kwam gisteravond groot in het nieuws. De Est werd door Red Bull geschorst omdat hij zich racistisch had uitgelaten. Later bleek dat Vips tijdens een livestream op Twitch een racistische term gebruikte. Red Bull hanteert een zero tolerance-beleid op dit gebied en dus is Vips geschorst.

Het was eventjes onduidelijk wat de reden van Vips zijn schorsing was. Later bleek dat hij het 'n-woord' had gebruikt tijdens een livestream van zijn collega Liam Lawson. Dit was aanleiding voor Red Bull om hem voorlopig te schorsen. Lawson kon ook in de problemen komen omdat Twitch een zeer streng beleid heeft op dit gebied en het zijn stream was. Zijn account is echter gewoon online gebleven maar de veelbesproken stream is verwijderd.

Vips liet daarna van zich horen op zijn Instagram-pagina waar hij zijn excuses aanbood. De Est ging diep door het stof en was zeer eerlijk: "Ik wil graag mijn onvoorwaardelijke excuses aanbieden voor mijn beledigende taalgebruik tijdens een gaming livestream eerder vandaag. Dit taalgebruik is volledig onacceptabel en past niet bij de waarden en normen die ik heb. Ik betreur mijn daden en dit is niet het voorbeeld dat ik wil zetten. Ik zal volledig meewerken met het onderzoek."