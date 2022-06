Melbourne mag minimaal vijf keer seizoen openen

Vannacht werd bekend dat de Australische Grand Prix tot zeker 2035 zal plaatsvinden in Melbourne. Op het circuit van Albert Park wordt als sinds 1996 geracet door de koningsklasse van de autosport. Dit jaar keerde de Formule er terug na een afwezigheid van twee jaar, dit kwam door het coronavirus.

Opvallend genoeg was de Australische Grand Prix dit seizoen niet de eerste race van het jaar. In het verleden was de race in Melbourne regelmatig de seizoensopener. Ook in 2020 was dit de bedoeling maar werd de Grand Prix op het allerlaatste moment afgelast door de opkomende pandemie. Dit jaar was de eer van seizoensopener weggelegd voor Bahrein.

Minimum

In de toekomst zal Bahrein echter weer plaats moeten maken voor Australië. In het nieuwe contract staat namelijk ook dat de Australische Grand Prix het seizoen mag openen. Andrew Westacott, CEO van de Grand Prix, legt het uit bij Motorsport.com: "Het is voor ons al lastig genoeg om vier dagen activiteit in Albert Park in te plannen terwijl de Formule 1 23 races op de kalender moet zetten. Rekening houdend met Ramadan, Pasen en andere planningsbeperkingen is het geweldig om minimaal vijf keer het seizoen te starten in Melbourne. Dat is het gegarandeerde minimum."

Vroeg in het seizoen

Als Melbourne het seizoen niet mag openen zal men in ieder geval vroeg in het jaar op de kalender staan. Westacott is zeer in zijn nopjes met de nieuwe afspraken met de Formule 1: "We zullen zien dat we in deze periode ofwel race 1, race 2 of race 3 zullen zijn. Dat is dus heel erg vroeg in het seizoen. Dit is echt een geweldige uitkomst. De geschatte opkomst van dit jaar was 419.000 en we verwachten dat dit gaat doorzetten."