Melbourne tot zeker 2035 op Formule 1-kalender

Dit seizoen stond de Australische Grand Prix voor het eerst sinds 2019 weer op de Formule 1-kalender. De race op het circuit van Albert Park in Melbourne ontbrak in de afgelopen twee seizoenen door het coronavirus, de editie van dit jaar was een enorm feest. In de toekomst mag men nog vaker van het event genieten, Melbourne heeft namelijk het contract verlengd.

Afgelopen nacht maakte de Formule 1 bekend dat de Australische Grand Prix in Melbourne tot en met 2035 op de kalender zal blijven staan. Sinds 1996 staat het circuit op de kalender en de race was regelmatig de seizoensopener. Dit jaar trok het Grand Prix-weekend een record aantal bezoekers, 419.000 mensen kwamen op het weekend af. De fans kunnen zich nu dus tot en met 2035 verheugen op de race op het circuit van Albert Park.

Aankomend seizoen beleeft de race nog een primeur. Vanaf volgend jaar reizen namelijk ook de Formule 2 en de Formule 3 mee naar Australië. De twee opstapklassen zullen voor het eerst in actie komen op Australisch grondgebied. Het is nog niet bekend in welke fase van het seizoen de race volgend jaar op de kalender staat. De editie van dit jaar werd gewonnen door Ferrari-coureur Charles Leclerc.