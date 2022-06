Domenicali gespot in Zuid-Afrika voor gesprekken over Grand Prix

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Formule 1 aankomend seizoen terugkeert op het Afrikaanse continent. De geruchten over de terugkeer van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix in 2023 gingen de afgelopen weken al veelvuldig rond. Nu lijkt het erop dat een deal niet heel erg ver weg meer is.

De Formule 1 zou in Zuid-Afrika weer gaan racen op het bekende circuit van Kyalami in de buurt van de stad Johannesburg. De verhalen over de comeback van de race in 2023 gingen veelvuldig rond. Langzamerhand lijkt het erop dat een deal niet ver weg is want Formule 1-CEO Stefano Domenicali is gespot in de buurt van het circuit. Vermoedelijk komt er snel meer duidelijkheid over de Grand Prix.