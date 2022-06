Ferrari racet met aangepaste livery voor Pride Month

De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen er straks bij de start van de Azerbeidzjaanse Grand Prix iets anders uit zien dan normaal. Op de voorvleugels van de wagens is het essereFerrari-logo namelijk aangepast. De hashtag is deze maand namelijk gehuld in de regenboogkleuren.

Deze aanpassing heeft vanzelfsprekend te maken met de Pride Month. De aangepaste livery zal straks voor het eerst te zien zijn op de wagens. Ook de helmen van Leclerc en Sainz zullen er anders uit zien, het logo van essereFerrari zal namelijk ook hier de kleuren van de regenboog hebben. Leclerc begint de race vanaf de pole position en Sainz start vanaf de vierde plek.

#essereFerrari embodies the colours of the rainbow to celebrate #PrideMonth.



We are proud to support this as a team and as @Ferrari as a whole. 🏳️‍🌈❤️ https://t.co/cIVJqoiWGY