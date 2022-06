Verstappen weet niet of Red Bull beter is dan Ferrari

De strijd tussen de teams van Ferrari en Red Bull Racing is momenteel zeer close. De twee teams ontlopen elkaar nauwelijks maar toch is het Red Bull dat de meeste overwinningen bij elkaar wist te rijden in het huidige seizoen. De Oostenrijkse renstal heeft het momentum momenteel stevig in handen.

Afgelopen weekend ging de strijd in Monaco onverminderd hard door. Het leek erop dat Ferrari de beste papieren in handen had. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz deelden de eerste startrij en behielden tevens de leiding na de uitgestelde start. Uiteindelijk kwam Red Bull toch als winnaar uit de bus met Sergio Perez als racewinnaar en Max Verstappen als de nummer drie.

Alhoewel Red Bull wist te winnen in Monaco durft Verstappen niet te zeggen welk team nou echt beter was. In de straten van het prinsdom was inhalen vrijwel onmogelijk maar toch was het zeer close. De Nederlander spreekt zich uit tegenover de internationale pers: "Als je kijkt naar de snelheid over een enkele rondje, dan denk ik dat Ferrari sneller was. In de long runs s het moeilijk te zeggen want niemand was echt aan het pushen. Het draaide allemaal om de kwalificatie. Het maakte daarnaast ook niet uit of je snel bent want je kan toch niet inhalen."