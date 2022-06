Wolff wil Monaco behouden: "Ze hebben de Formule 1 nodig"

Afgelopen weekend werd de legendarische Grand Prix van Monaco verreden. Op de krappe omloop door de straten van het prinsdom werd de zege een prooi voor Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. De Grand Prix verliep zeer chaotisch maar de zege van Perez was al snel in kannen en kruiken, inhalen is immers vrijwel onmogelijk.

Het is dan ook een van de grootste kritiekpunten op het circuit: de historie is groot maar inhalen is niet te doen. Het is daarnaast ook nog maar de vraag of men volgend seizoen wel zal racen in Monaco, het contract met de Formule 1 loopt dit jaar immers af. Ondanks de kritieken is er wel veel steun voor de toekomst van de Grand Prix.

Compromis

Veel coureurs spraken zich afgelopen week positief uit over de race. Ook bij de teambazen is er veel steun voor de toekomst van de race. Mercedes-teambaas Toto Wolff is bijvoorbeeld een groot voorstander van de toekomst van de race in het prinsdom. De Oostenrijker spreekt zich uit bij RaceFans: "Ik denk dat er een commercieel debat wordt gevoerd. Maar allebei de partijen willen overduidelijk een compromis vinden want we hebben Monaco nodig en Monaco heeft de Formule 1 nodig."

Processie

Maar Wolff weet ook dat de Grand Prix van Monaco voor een saaie optocht kan zorgen. Door het gebrek aan inhaalmogelijkheden komt deze voorspelling vaak uit, ook afgelopen weekend was het weer raak. Wolff is duidelijk over de kwestie: "Als een auto daadwerkelijk iedereen ophoudt, dan is dat zonde voor het racen hier. Dus we moeten misschien naar de layout gaan kijken zodat we geen processie krijgen. Het is hier praktisch een strategisch spelletje of een kwalificatie race."