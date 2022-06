Hamilton heeft doel voor ogen: "Hopelijk op Silverstone de juiste auto"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is nog niet bepaald bezig met een sterk seizoen. Het Duitse team worstelt met de bolide en de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari is beduidend sneller. Men is hard op zoek naar een oplossing en langzamerhand begint het ergens op te lijken.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell worstelden de afgelopen maanden met hun nieuwe wagen. Het team van Mercedes kampte met de nodige porpoising-problemen en dat hinderde vooral Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen moet de nodige afstand toegeven op teammaat Russell en lijkt volledig uit vorm. De porpoising-problemen lijken langzamerhand minder te worden maar het gat met de concurrentie is nog steeds reusachtig.

Silverstone

Hamilton hoopt dat hij snel weer kan meevechten met de huidige topteams. De Britse coureur heeft zichzelf een doel gesteld voor wanneer hij weer voor zeges wil vechten. Tegenover de internationale media deelt hij zijn doel: "Ik hoop dat we op Silverstone de juiste auto hebben. We moeten dan tenminste met die gasten kunnen vechten voor de zege. Daar werk ik elke dag hard aan, zodat we thuis kunnen vechten en het publiek de best mogelijke race kunnen schenken."

Fabriek

De Brit heeft er in ieder geval zeer veel vertrouwen in. De prestaties zijn in de afgelopen races al flink beter geworden en vooral Russell komt goed voor de dag. Hamilton weet in ieder geval zeker dat al zijn collega's op de twee Mercedes-fabrieken hun uiterste best doen: "Ik weet dat iedereen op de fabriek zo hard mogelijk werkt om verbeteringen door te voeren bij de auto. Ik twijfel er niet aan dat dit gaat lukken."