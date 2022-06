Video: Coureurs lachen zich rot om imitaties

De Formule 1 groeit al geruime tijd in populariteit. De sport verschijnt dan ook steeds meer en meer in populaire cultuur en dat bereikt dan weer de coureurs. Komiek Conor Moore ging afgelopen week viral met een video waarin hij meerdere coureurs imiteerden, de coureurs konden daar zelf van genieten.

Voorafgaand de drivers parade in Monaco bekeken Max Verstappen, Sergio Perez, Carlos Sainz en Charles Leclerc de nieuwe video van Moore. De coureurs lachten zich kapot en Leclerc verbaasde zich vooral over de zeer sterke imitaties van de komiek. Verstappen kan er op zijn beurt enorm van genieten en lacht zich rot.

Max: "Also when he is doing your voice [to Carlos]."

Carlos: "Is it the one again?"

Checo: "It‘s a new one."

Charles: "It's unbelievable, the tone of voice, he has to change something."



Charles, Max, Carlos & Checo laughing at this video [starts 4:30]🤣https://t.co/kLdKKF4kpv https://t.co/BGPJGOXO0U pic.twitter.com/sSRCNTz6l5