Verstappen denkt nog niet aan toekomst: "Misschien stop ik"

Max Verstappen veroverde afgelopen jaar zijn eerste wereldtitel en is momenteel weer bezig met een sterk seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist al vier races te winnen en gaat weer aan de leiding van het wereldkampioenschap, de verschillen met Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Perez zijn minimaal.

Het leven lacht Verstappen dan ook toe op dit moment. De Nederlander hoeft zich ook geen zorgen te maken over zijn toekomst, hij tekende eerder dit jaar een nieuw contract wat hem tot 2028 verbindt aan Red Bull. Momenteel presteert hij naar behoren en heeft de Oostenrijkse renstal geen moment spijt gehad van de contractverlenging.

Stoppen

Of Verstappen na 2028 nog actief is in de Formule 1 is niet de duidelijk. De Nederlandse coureur weet het zelf ook nog niet en is er glashelder over. De Red Bull-coureur wordt geciteerd door het Britse dagblad The Daily Mail: "Het is het plan om tot 2028 in de Formule 1 te blijven. Het is niet mijn plan om van team te veranderen. Ik ben immers gelukkig bij Red Bull en ze zijn ook blij met mij. Ik heb nog niet besloten wat ik na 2028 ga doen, misschien stop ik."

Endurance

Verstappen heeft er nog niet echt over nagedacht maar hij weet wel dat hij nog meer interessante dingen ziet buiten de Formule 1. De Nederlander doet er niet mysterieus over: "Misschien ga ik wel andere dingen doen. Ik wil andere races gaan rijden, denk bijvoorbeeld aan endurance wedstrijden. Misschien ben ik het reizen dan wel zat of misschien wil ik een makkelijker leven en gewoon de races doen die ik leuk vind. Maar als ik in 2028 aan het vechten ben voor het wereldkampioenschap, dan is het dom om te stoppen."