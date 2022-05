De reden van de remfout van Perez bij de herstart

Sergio Perez schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op zijn naam. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur erfde de koppositie na de pitstopreeks en kon daarna in de krappe straten de jagende Carlos Sainz achter zich houden. Bij de herstart na de rode vlag ging het echter bijna mis voor de Mexicaan.

Perez verremde zich namelijk nogal fors vlak nadat hij het veld weer op gang had getrokken. De remfout had zomaar in tranen kunnen eindigen voor de Mexicaan, een dag eerder ging Fernando Alonso ook de fout in op dezelfde plek en hij eindigde in de muur. Het was niet duidelijk waarom Perez zich verremde, op de beelden is echter te zien dat hij schrok van iets opvallends. Er vloog namelijk een vogel langs en Perez schrok ervan.

I don’t know if that has already been discussed, but Checo’s Lock-Up at the restart was actually insane avoidance reaction 😅



A bird flew past on the drivers eye level just before Checo and he reacted crazy fast to it. What. A. Driver. 👏 pic.twitter.com/DpYIOTbhyd