Hamilton bedankt fans: "Spijt mij dat ik nog geen geweldige resultaten heb geboekt"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is nog niet bepaald bezig met het beste seizoen uit zijn loopbaan. De Britse Mercedes-coureur worstelt met zijn bolide en kan zijn nieuwe teamgenoot George Russell nog niet bijhouden. De frustratie is overduidelijk en de Brit baalt zelf ook als een stekker van de tegenvallende resultaten.

Ook in Monaco kwam Hamilton weer niet sterk voor de dag. De Brit kende een zwakke kwalificatie en kwam in de race niet verder dan de achtste plaats. De zevenvoudig wereldkampioen zat vrijwel de gehele race vast achter de langzaam rijdende Fernando Alonso. Teamgenoot George Russell presteerde wel sterk en kwam als vijfde over de streep, Russell is dit seizoen alleen nog maar in de top vijf gefinisht.

Dankbaar

Hamilton zelf toont zich schuldbewust, de Brit baalt vooral voor zijn fans. Na zijn titelgevecht van vorig jaar had met immers op meer gehoopt. Op Instagram verontschuldigt hij zich dan ook in een Story: "Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie enorme steun. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik ben iedereen die ik dit dit weekend heb gezien, ook ben ik iedereen dankbaar die de race vanuit huis overal ter wereld hebben bekeken."

Excuses

De Brits coureur worstelt met zijn vorm en zijn nieuwe W13. In Monaco klaagde hij bijvoorbeeld in de eerste vrije training over het gehobbel en had hij elleboogbeschermers nodig. Hamilton biedt zijn fans zijn excuses aan: "Het spijt mij dat ik jullie dit seizoen nog geen geweldige resultaten heb kunnen geven. Ik zal echter niet opgeven. We winnen en verliezen samen. Op de dag van morgen kan je opnieuw herrijzen. Ik zend jullie mijn liefde toe!"