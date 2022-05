Perez en Sainz ontlopen gridstraf na versnellingsbakwissel

Carlos Sainz en Sergio Perez kenden gisteren een ongelukkig einde van hun kwalificatie in Monaco. Het duo crashten in Portier in de slotseconden van de sessie. Perez verloor de macht over het stuur en klapte tegen de muur en Sainz kon hem niet meer ontwijken en reed tegen de Mexicaan aan.

De schade aan de Red Bull en de Ferrari was fors. Het was overduidelijk dat de teams een drukke avond voor de boeg hadden om de nodige onderdelen te vervangen. Beide teams hebben dat dan ook gedaan in aanloop naar de Grand Prix van later vanmiddag, een straf blijft echter uit voor beide coureurs.

Zowel Sainz als Perez heeft een nieuwe versnellingsbak gekregen. Tevens heeft Perez een grote hoeveelheid nieuwe onderdelen gekregen aan de achterzijde van van Red Bull. Ze krijgen geen gridstraf aangezien de regels dit jaar zijn aangepast om de teams iets meer ruimte te geven. In het geval van schade volgt namelijk geen straf meer.