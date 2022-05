Montoya wijst Verstappen aan als favoriet: "Red Bull beter in langzame bochten"

Aankomend weekend zijn de ogen in Monaco op twee coureurs gericht. Veel aandacht zal uitgaan naar de twee rivalen Max Verstappen en Charles Leclerc. Verstappen arriveert als de huidige leider in het wereldkampioenschap en Leclerc is de man die eindelijk eens wil schitteren voor zijn thuispubliek.

Verstappen schreef de race vorig seizoen op zijn naam nadat polesitter Leclerc al voor de start moest opgeven. Nu zullen de schijnwerpers weer op de twee coureurs gericht zijn, ze zijn vooralsnog de enige twee coureurs die dit seizoen een race wisten te winnen. Tevens is de kans groot dat de twee ook dit weekend weer de degens zullen kruisen in alle sessies.

Verstappen

Ook kenners kijken uit naar het weekend op de legendarische omloop. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet wel een echte favoriet. Tegenover VegasInsider spreekt de Colombiaan zich uit: "Ik zet mijn geld in op Max. Het zou erg mooi zijn als Charles dichterbij kan komen met een zege maar je moet concluderen dat Red Bull completer is. Ze voeren alles echt beter uit en ze leveren ook nog eens beter werk af."

Langzame bochten

Montoya ziet namelijk een significant verschil tussen de twee teams van Verstappen en Leclerc. Ferrari en Red Bull zullen allebei anders voor de dag komen, zo denkt de huidig Indy 500-coureur: "Ferrari heeft meer snelheid en we zullen gaan zien hoe goed ze zijn in Monaco. Ik denk namelijk dat Red Bull er iets beter uitziet in de langzamere bochten. Ik denk dan ook dat het meer op een circuit lijkt voor Red Bull dan voor Ferrari. Normaal gesproken zijn de Ferrari's beter op sneller circuits met veel bochten met gemiddelde snelheid en amper langzame bochten."