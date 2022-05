Perez wil presteren voor pasgeboren zoon: "Wil hem verwelkomen met mooi resultaat"

Red Bull Racing vormt vooralsnog samen met Ferrari de kop van het Formule 1-veld. Max Verstappen won dit seizoen al drie van de eerste vijf races. Zijn teamgenoot Sergio Perez wist nog niet te winnen maar is wel bezig met een zeer sterke en solide seizoenstart, tevens pakte hij in Jeddah zijn eerste pole.

Twee weken terug wist de Mexicaan niet op het podium te eindigen. Perez vocht geruime tijd met Ferrari-coureur Carlos Sainz om de derde plaats. De Red Bull-coureur was zeer snel maar kwam niet langszij. Hierdoor moest hij genoegen nemen met de frustrerende vierde plaats. Hij wil zich dit weekend in Barcelona dan ook revancheren.

Baby

Perez is vastbesloten om in Spanje weer een goed resultaat neer te zetten. De twee weken tussen deze race en die in Miami waren nogal hectisch voor de Mexicaan, hij is immers weer vader geworden. In zijn vooruitblik bespreekt hij zijn doel: "Als ik een consistent weekend kan rijden, dan weet ik van mijzelf waar ik kan staan. Max en ik zullen gaan pushen voor een herhaling van Imola. Daarnaast hebben ik en mijn vrouw een baby gekregen, Emilio, dus het zou geweldig zijn om hem te verwelkomen met een mooi resultaat."

Wintertest

Perez zal zich in ieder geval snel op zijn plek voelen in Barcelona. Het circuit is voor de coureurs immers bekend terrein door de wintertests. "We kennen dit circuit heel erg goed door de tests en we weten daardoor wat we kunnen verwachten. Echter verschilt de auto die we in februari testte heel erg met de huidige auto, wel op een goede manier. Het is heel erg interessant om te zien welke vooruitgang we sinds die tijd hebben geboekt."