Russell toont zich opgewekt: "Auto loopt goed maar het is pas de vrijdag"

Het team van Mercedes revancheerde zich gister op een sterke wijze in Miami. In de vrije trainingen waren de zilverpijlen ineens een stuk sneller dan tijdens de voorgaande weekenden. De wagens van George Russell en Lewis Hamilton hadden nog steeds last van porpoising maar de snelheid leek terug te zijn.

In de tweede training was Russell zelfs sneller dan de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. De Brit noteerde dan ook de snelste tijd en dat was een flinke opsteker voor de regerend constructeurskampioen. Ook Russells teamgenoot Hamilton kende een goede dag en de glimlach was terug bij de renstal.

Vrijdag

Russell was na afloop van de trainingen een tevreden man. Hij was dan ook opgewekt toen hij in Miami Gardens bij de internationale media verscheen. Bij zijn landgenoten van Sky Sports sprak hij zich overduidelijk uit: "We wisten dat de warme omstandigheden in Miami beter bij ons zouden passen. We hadden tijdens eerdere races problemen met het op temperatuur krijgen van de banden, dus dat is hier een grote factor. De auto loopt goed maar het is nog maar vrijdag."

Porpoising

Ondanks de voorzichtige woorden van de talentvolle Brit, is het vertrouwen wel langzaam aan het terugkomen. Russell is opvallend opgewekt: 'Het is waarschijnlijk de meest productieve vrijdag van ons, als je het hebt over bijleren tenminste. We weten dat porpoising altijd een probleem zal zijn. Maar misschien werkt het hier op een lagere range vergeleken met de circuit waar wij eerder heen zijn gegaan."